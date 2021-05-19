Rojava yönetiminden geri adım: Akaryakıt zammı iptal edildi

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Özerk Yönetim Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerdeki akaryakıt zammı kararını bozan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yeni karar alınana kadar akaryakıt alım - satım fiyatlarının 17 Mayıs’tan önceki fiyatlarla aynı olacağı ifade edildi.

Dün Özerk Yönetim'in 119 sayılı kararla akaryakıtta zam uygulaması üzerine Kamışlo merkezde ve çeşitli belde ve köylerde gösteriler düzenlenmiş ve halk tepki göstermişti.

Bugün ENKS de zam kararının geri çekilmesi gerektiğini belirterek, protestolara destek vermişti.