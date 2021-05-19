BM Temsilcisi: Birlik, Kürdistan Bölgesi’nin başarı anahtarıdır

ERBİL (K24)

Erbil-Kürdistan Üniversitesi’nde düzenlenen “Birlik ve Anayasa” Konferansı’nda konuşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert, “Kürdistan Bölgesi büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldi ancak her yerde olduğu gibi özgürlüğü kolay elde edemiyorlar. Başarı anahtarı birliktir” dedi.

Irak genelinde de her kazanımın birlik neticesinde elde edildiğini vurgulayan Plasschaert, “Şu anki kamplaşmaya karşı ulusal uzlaşı sağlanmalıdır. Kürdistan Bölgesi çok farklı. İçinde farklı dil ve dinler var. Bu yüzden özel bir muamele görüyor. Papa Francis, bu önemli noktaları Kürdistan Bölgesi’ne geldiğinde, kendi gözleriyle gördü. Bu farklılık, Kürdistan Bölgesi’nin gelişmesi için kolaylaştırıcı bir farklılıktır. Bu korunmalıdır” ifadelerini kullandı.

Plasschaert, taraflar arasındaki birliğin Kürdistan Bölgesi’ni güçlendireceğini belirterek, “Birlik olmazsa tersi olur. Güçlü bir Kürdistan Bölgesi, sadece içerde değil aynı zamanda uluslararası düzeyde de Irak’ı güçlendirir” diye konuştu.

BM Temsilcisi sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yolsuzlukla mücadele ve birlik olmadan hiçbir şey gerçekleşmez. Peşmerge Güçleri arasında birlik olmalı. Kürdistan Bölgesi artık iki bölgeye ayrılmamalı. Kürdistan Bölgesi’nde siyasi istikrar için ulusal uzlaşı olmalı.

Kürdistan Bölgesi’nin önünde bir seçenek var. O da birlik ve özgürlüklerin korunmasıdır. Ekonomi ve güvenlik alanındaki reformlar sürmeli ve ciddi görüşmeler başlamalı. Bu şekilde büyük şeyler yapılabileceğini söyleyebiliriz. Geçmişte Kürdistan Bölgesi anayasasıyla ilgili birçok şey konuşuldu, birçok girişimde bulunuldu ancak ilişkilerin ve görüşmelerin az olması nedeniyle Kürdistan Bölgesi anayasa sahibi olamadı.”

Plasschaert son olarak, “Birleşmiş Milletler Kürdistan Bölgesi’ne desteği süreklidir ancak anahtar sizin elinizde” dedi.