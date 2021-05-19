10 ilde 'PKK' operasyonu: 25 gözaltı

HABER MERKEZİ

Mardin merkezli 10 ilde düzenlenen 'PKK' operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı.

AA’da yer alan habere göre “PKK mensuplarıyla ile işbirliği içinde olduğu, onlara finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı” tespit edilen 35 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Mardin, Adana, Şırnak, Batman, Diyarbakır, İstanbul, Ankara, Elazığ, Edirne ve Hatay'da 31 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramada ele geçen delil niteliğindeki malzemelere el konuldu.

6 kişinin yakalanması için çalışmalar sürerken, 4'ünün ise cezaevinde tutuklu olduğu belirtildi.

Gözaltına alınan 25 kişinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.