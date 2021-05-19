Mbappe: Her sabah piyasa değerimi düşünecek değilim

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Kylian Mbappe, 2020-21 sezonunda PSG ile yine istatistikleri alt üst etti ve tüm kulvarlarda çıktığı 45 maçta 40 gol atarak Avrupa'nın en iyi oyuncularından biri olarak ününü pekiştirdi.

Hatta 22 yaşındaki oyuncu, bu yılki Ballon d'Or'un en büyük favorilerinden biri olarak lanse ediliyor. Mbappe de bunun her zaman ana kariyer hedeflerinden biri olduğunu kabul etti.

Ayrıca kendisi için biçilen 180 milyon euroluk bonservis bedelinin sık sık gündeme gelmesinden rahatsız olan genç oyuncu, futbolda işlerin böyle yürümediğini ifade etti.

Fransız TF1 kanalına konuşan Mbappe, İlk hedef en büyük kupaları kazanmaktır ancak Ballon d'Or, en iyisi olmayı arzulayan her oyuncu için bir hedeftir. Ve ben de onlardan biriyim. Ama bunun hakkında konuşmak çok küstahça” dedi.

Mbappe “Piyasa değerim 180 milyon euro ama sabahları kalktığımda bunu düşünecek miyim? Hiç değil. Futbolda işler böyle yürümüyor” ifadelerini kullandı.

“O para benim cebime girmiyor” diyen Mbappe, şöyle devam etti:

“Futbol benim tutkum ve işimden para kazanma şansım var. Ben de takımlarımın (PSG ve Fransa) kazanmasına yardımcı olmaya çalışıyorum. Bir Dünya Kupası ve ardından Avrupa Şampiyonası zaferi mi? Bunu kim hayal etmez?”

Olimpiyat oyunlarında oynama hayalinden de bahseden Mbappe şunları kaydetti:

“Her zaman kazanmak isteriz ve bu olağanüstü bir başarı olur. Bütün bir ülkenin tanınması bizim için önemli ve başarılı olmak istiyoruz.

Herkes olimpiyat oyunlarında oynamayı hayal ettiğimi biliyor. Fakat henüz karar vermedim. Yine de hayatımda en az bir kez orada olmayı umuyorum.”