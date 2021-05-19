Netanyahu: Ya ele geçireceğiz ya caydıracağız

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Tel Aviv'deki yabancı diplomatlarla bir araya gelen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "(Bu durumla) başa çıkabileceğimiz sadece iki yöntem var. Ya ele geçireceğiz ki bu her zaman için bir seçenek. Ya da caydıracağız. Şu an biz de en sert şekilde caydırma politikası izliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ancak şunu belirtmeliyim ki hiçbir olasılığı gözden çıkarmadık" diyen Netanyahu, en kısa zamanda huzuru sağlamayı umduklarını, sivil ölümlerden kaçınmak için de ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Netanyahu, "Bu gerilimi biz istemedik. Bu krizin kökeni Filistin'deki seçimlerin iptal edilişinde yatıyor. Hamas güç kazanacağından emindi. Seçimler iptal edilince siyasi emellerine ulaşmak için Kudüs Günü kutlamalarını isyan çıkarmak ve şiddet körüklemek için kullandı" şeklinde konuştu.