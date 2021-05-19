Erdoğan: Bedel ödemekten asla çekinmeyeceğiz

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kınama açıklaması sonrası konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

“Saçtıkları fitne tohumlarıyla bu kötü manzaranın ortaya çıkmasına sebep olanlar kurtarıcı edasıyla çok daha büyük yıkımlara sebep olmaktan geri durmuyor. 30 yıl önce Balkanlarda, Kafkaslarda yaşanan katliamlar hala gözlerimizin önündedir. Suriye'de 10. yılını geride bırakan krizin yol açtığı sonuçları her gün tekrar tekrar yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşından sonra Filistin topraklarında başlayan sürgünleri haydutluklar son haftalarda yeniden zire yapmıştır.”

Erdoğan, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın kendisine yönelik mesajına atıfta bulunarak, “Dünyaya hukuk, özgürlük vaazı veren kurumlar ve devletler ise bu zulmü sessizce seyrediyor. Öbür taraftan bize 'Erdoğan bu şekilde konuşmamalı' diyorlar. Ne yapmalı? Alkış mı tutmalı? Biz zulmü gördüğümüz yerde en yüksek eda ile haykıracağız. Biz kanayan bir yara gördük mü ciğerimiz yanar" dedi.

“Gençlerimizle birlikte dünyanın her yerinde Filistin'de yaşanan zulme karşı çıkmayı sürdüreceğiz. Kapımıza sığınanlara sahip çıkmaya devam edeceğiz” diyen Erdoğan, “Zulme direnmek ve mazluma sahip çıkmak için bir bedel ödenmesi gerekiyorsa bunu da ödemekten asla çekinmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ: REDDEDİYORUZ

Öte yandan Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığının mesajıyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“ABD yönetimini, liderlerimize yönelik haksız ve asılsız ithamlarda bulunmak yerine, İsrail'in sivil halka yönelik saldırılarının durdurulması için çaba sarf etmeye davet ediyoruz. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) vetonun kaldırılması bu alanda atılabilecek önemli bir ilk adım olacaktır."

Açıklamada, “ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada Cumhurbaşkanımıza yönelik yer alan ithamları bütünüyle reddediyoruz” denildi.

ABD DIŞİŞLERİ'NDEN ERDOĞAN'A KINAMA

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve liderlerin, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin son dönemdeki açıklamalarına tepki gösterdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "ABD, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yahudi halkıyla ilgili son zamanlarda yaptığı anti-Semitist açıklamalarını şiddetle kınıyor ve onların kınamayı hak ettiğini düşünüyor" denildi.

Erdoğan ve Türkiye liderlerine 'daha fazla şiddeti kışkırtabilecek sözlerden kaçınma' çağrısı yapılan açıklamada, "Türkiye'yi (İsrail ile Filistin arasındaki) çatışmayı sona erdirme çalışmalarında ABD'nin yanında yer almaya çağırıyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Anti-Semitist dilin hiçbir yerde yeri yoktur" vurgusu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD, tüm biçimleriyle Yahudi karşıtlığıyla mücadele etme konusunda son derece kararlıdır. Yahudi karşıtlığına sıklıkla eşlik eden şiddeti ve onu kuvvetlendiren tehlikeli yalanları ciddiye alıyoruz. Yalanlara her zaman gerçeklerle karşı koymalı ve nefret suçlarına adaletle yanıt vermeliyiz.”