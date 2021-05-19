Başbakan Yardımcısı: Hükümet heyeti önümüzdeki hafta Bağdat’a gidecek

ERBİL (K24)

Başbakan Yardımcısı Rebaz Hemlan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin gelecek hafta Bağdat’ı ziyaret edeceğini söyledi.

K24’e konuşan Ekonomi ve Maliye İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Rebaz Hemlan, önümüzdeki hafta Kürdistan Bölgesi Hükümeti heyetinin Bağdat’ı ziyaret edeceğini kaydederek, ziyaretin amacının 2021 yılı bütçe yasasının uygulanma mekanizmasını görüşmek olduğunu belirtti.

Hemlan, heyetin Bağdat’ta Kürdistan Bölgesi’nin bütçedeki payını görüşeceğini bildirerek, görüşmelerde bütçe yasasında belirtilen maddelerin olduğu gibi uygulanmasının ele alınacağını ifade etti.

Kürdistan Bölgesi’ndeki memurların gelecek ay ödenecek maaşlarına değinen Başbakan Yardımcısı, maaşların ödenmesinin Kürdistan Bölgesi’nin petrol, sınır kapıları, gümrükler ve vergileden elde ettiği gelirle yapıldığını ifade ederek, Irak bütçe yasasının uygulanması durumunda hükümetin maaşları ödeme konusunda rahatlayacağını kaydetti.

Kürdistan Bölgesi’nin bütçe yasa tasarısına da değinen Hemlan, tasarının Maliye Bakanlığı ve Planlama Bakanlığı tarafından hazırlanıp Bakanlar Kurulu’na sunulduğunu bildirerek, tasarıda bazı düzeltmelerin yapıldığını ifade etti.

Yasa tasarısının önümüzdeki hafta tekrar Bakanlar Kurulu’na geleceğini belirten Hemlan, ardından Kürdistan Parlamentosu’na gönderileceğini söyledi.