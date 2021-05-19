Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 832 vaka

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 832 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 469 Covid-19 testi yapılırken, 832 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 853 kişi sağlığına kavuşurken, 8 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 768 bin 613 Covid-19 testi yapılırken, 163 bin 17 kişide Covid-19 görüldü.

Şimdiye kadar 146 bin 558 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 184 kişi yaşamını yitirdi.

12 bin 275 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.