İranlı yönetmen anne ve babası tarafından öldürüldü

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İranlı film yönetmeni Babak Khorramdin anne ve babası tarafından öldürüldü.

İran’ın Rokna haber ajansına göre, başkent Tahran’ın Ekbatan bölgesinde parçalanmış halde bulunan cesedin, Babak Khorramdin’e ait olduğu anlaşıldı.

Tahran polisi cinayet masası sorumlusu Muhammet Şehriyarı, Babak Khorramdin’in cinayete kurban gittiğini doğruladı.

Açılan soruşturmada, maktulün anne ve babası oğullarını öldürdüklerini itiraf etti.

Babak Khorramdin’in babası, oğlunu aralarında çıkan anlaşmazlık sonucu, oğluna önce uyuşturucu haplar içirdiğini, bıçakla öldürdükten sonra ise cesedini banyoda parçalara ayırıp çöp bidonuna attığını söyledi.

BABAK KHORRAMDİN KİMDİR?

1974’te Tahran'da doğan Babak Khorramdin, 2009’da Tahran Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden sinema alanında yüksek lisans derecesi ile mezun olmuş, 2010’da çalışmalarına devam etmek için Londra'ya gitmişti.

Babak Khorramdin'in filmleri arasında "Renksiz Sarışın Yolsuz", "Salı: Anne", "Rosen (Corso)" ve "Kes" gibi kısa ve uzun metrajlı filmler bulunuyor.

Babak Khorramdin’in en ünlü filmi, yurtdışındaki öğrenci yaşamıyla ilgili deneyimlerinden ilham alarak 2013’te yaptığı "Yaşar İçin Yemin Mektubu" idi.