Neçirvan Barzani: Kürdistan’daki bileşenlere ‘azınlık’ demiyoruz

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, “Biz Kürdistan’daki bileşenlere ‘azınlık’ demiyoruz. Çünkü Kürdistan’ın güzelliği bu mozaikte ve birlikte yaşam kültürümüzdedir” dedi.

Erbil-Kürdistan Üniversitesi’nde düzenlenen “Birlik ve Anayasa” Konferansı’nda yaptığı konuşmada, Kürdistan Bölgesi anayasası ve birlik konularına değinerek, anayasanın hazırlanmasının öncelikli amacının Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm farklılıkların haklarını korumak olduğunu belirtti.

Kürdistan Bölgesi’nin birlikte yaşam sloganıyla övündüğünü kaydeden Neçirvan Barzani, birlikte yaşam teminatının Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm bileşenler için olması gerektiğini ve bunun yolunun herkesin haklarının garanti altına alındığı bir anayasadan geçtiğini ifade etti.

“Anayasa sadece bir parti, bir millet veya bir bileşen için değildir. Anayasa, Kürdistan Bölgesi’nin tüm renklerinin eşit haklara sahip olması için bir temel olmalı. Şimdi bu anayasasının yazımı için adım atıyoruz. Bu anayasanın herkes için güven numunesi olmasını istiyoruz” dedi.

Irak Anayasasının Kürdistan Bölgesi’ne kendi anayasasını yazma hakkı tanıdığını hatırlatan Neçirvan Barzani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu anayasa her zaman gurur duyduğumuz değerler olan demokrasi, ifade özgürlüğü ve Kürdistan Bölgesi’ni diğerlerinden ayıran temel prensipleri korumalıdır.

Anayasa, Kürdistan Bölgesi’ndeki siyasi nizamını düzenlememiz içindir. Anayasa, bu ülkede yasaların üstünlüğünü sağlamak içindir. Anayasa, Kürdistan’daki tüm bileşenlerin bu ülkede huzur sahibi olmaları, kendileri ve gelecek nesilleri için daha iyi bir gelecek tasavvur edebilmeleri içindir. Hedefimiz, anayasada vatandaşlık hukukunun savunulmasıdır ki bu en temel hedeflerden biridir. Bu ülkede birçok farklılığımız var. Genel olarak Irak’ta, özel olarak da Kürdistan’da farklılıklarımız var. Biz Kürdistan’daki bileşenlere ‘azınlık’ demiyoruz. Çünkü Kürdistan’ın güzelliği bu mozaikte ve birlikte yaşam kültürümüzdedir.”

Kürdistan Bölgesi’nde birlik konusuna da değinen Kürdistan Bölgesi Başkanı, “Parti olarak farklılıklarımız var. Ancak hepimizi bir arada tutan bir ifade veya tanım üzerinde bir olmalıyız. Hepimizi bir arada tutan bir tanım. Mesela DAİŞ’e karşı savaşta Peşmerge tüm Kürdistanlıları bir arada tutan ortak kimlikti. Peşmerge büyük bir onurdu. Savaş esnasında kimse bu KDP’li, bu KYB’li, şu Goranlı, şu Hristiyan, bu Ezidi demedi. Hepsi birlikte Kürdistan’ı savundu. Peşmerge ulusal kimlik ve sembol oldu. Dolayısıyla Kürdistan Bölgesi’nde hepimizi bir araya toplayan bir tanım üzerinde müttefik olmamız gerekiyor. Anayasa bu kapılardan biri olabilir ve bu şekilde hem görevlerimizi ve hem de haklarımızı bilmemizi sağlayabilir” ifadelerini kullandı.

Birlikte yaşam kültürünün Kürdistan Bölgesi’nin koruduğunu kaydeden Neçirvan Barzani, bunun en önemli örneğinin DAİŞ’e karşı Kürdistan Bölgesi’ndeki tüm farklılıkların ele ele vererek mücadele etmesi olduğunu belirtti.

2014’te DAİŞ, Kürdistan Bölgesi’ne yöneldiğinde ABD Başkanı’nın Kürdistan Bölgesi’ne desteğini dile getirdiğini ve ‘orada birlikte yaşam var’ dediğini hatırlatan Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanlığı olarak Parlamento Başkanlığı, Başbakanlık ile birlikte anayasa yazımı için fiili adım atacaklarını vurgulayarak, bu kapsamda ilgili tüm taraflarla görüşeceklerini kaydetti.

Neçirvan Barzani, “1991’de Kürdistani Cephe kurulduğunda büyük kazanımlar elde edildi. Çünkü birlikte hareket ediyorduk. Yine Irak için yeni anayasa yazıldığında birlikte hareket ediyorduk. DAİŞ savaşında yine öyle. Son olarak Irak Parlamentosunda bazı mevzular ele alındığında birliktik. Fakat soru şu; birliğimizi sağlama görevimiz bitti mi yoksa daha da ileriye taşımamız mı gerekiyor” dedi.

Irak Anayasası’nda Kürdistan Bölgesi hakkında yazılanların çok önemli tarihi bir belge olduğuna dikkat çeken Neçirvan Barzani, “Bağdat 2003’ten bu yana Irak Anayasasına uymuş ve Kürdistan Bölgesi’nin anayasal haklarını uygulamış mıdır? Hayır. Bizim Kürdistan Bölgesi olarak bu konumumuz 2003’ten önce de vardı. Şimdi tüm Kürdistanlılara ‘bu ülkenin geleceğinden emin misiniz’ diye sorulduğunda, hep birlikte ‘hayır’ diyeceklerdir. Çünkü şimdiye kadar da maalesef Kürdistan Bölgesi ile alakalı anayasa maddelerinin büyük çoğu uygulanmamıştır. Bu anayasanın uygulanmasının ilk koşulu bizim birlikteliğimiz, birliğimizdir” ifadelerini kullandı.

Kürdistan Bölgesi Başkanı ayrıca, Irak’ın federal sistemine ve Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasa temelinde çözülmesi gerektiğine vurgu yaptı.