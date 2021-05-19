Yaklaşık 20 bin doz Covid-19 aşısı yakılarak imha edilecek

HABER MERKEZİ

Afrika kıtasının güneydoğusunda yer alan Malavi, 26 Mart'ta Afrika Birliği'nden 102 bin doz AstraZeneca/Oxford aşısı aldı ve bunların neredeyse yüzde 80'ini kullandı. Ancak, etiketlerdeki son kullanma tarihi 13 Nisan olduğundan kalan aşılar soğuk zincirden çıkarıldı.

Malavi'nin baş sağlık sorumlusu Dr. Charles Mwansambo, aşı dozlarını imha etmelerinin talihsiz olduğunu ancak bunu yapmanın faydalarının risklerden daha ağır bastığını söyledi.

Mwansambo, "Süresi geçmiş aşılarımız olduğu haberi yayıldığında, insanların aşı olmak için kliniklerimize gelmediğini fark ettik. Onları yakmazsak, tesislerimizde süresi dolmuş aşılar kullandığımızı düşünecekler ve aşı yaptırmazlarsa Covid-19 onları çok sert vuracaktır" ifadelerini kullandı.

Dr. Mwansambo, ayrıca ülkedeki yetişkinleri aşı olmaya ikna etmenin zor olduğunu da bildirdi.

Öte yandan, 18 milyon nüfuslu ülke şimdiye kadar 34 bin 232 doğrulanmış coronavirüs vakası ve bin 153 ölüm kaydetti. 100 kişi başına 1,8 doz aşı düşen Malavi’de 335 bin doz aşı uygulandı. (Kaynak: NTV)