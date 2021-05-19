Danimarka’nın 25 şehrinde ‘Suriyeli mülteciler geri gönderilmesin’ protestosu

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Danimarka’da başkent Kopenhag ve ülkenin en büyük şehirleri Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle ve Kolding dahil toplam 25 şehirde Danimarka’nın Suriyelileri ülkelerine geri gönderme kararına tepki gösterildi.

Danimarka Göçmenlik Bürosu'nun, Danimarka hükümetinin Şam ve çevresinin geri dönüşler için güvenli olduğu yönündeki kararının ardından çocuklar dahil en az 380 mülteciyi, Suriye'ye geri gönderilecekleri konusunda bilgilendirdiği açıklanmıştı.

Bu kişilerin geçici koruma statüleri ve dolayısıyla da ikamet izinlerinin iptal edildiği, bunlar arasında yer alan 39 kişinin açtığı davada nihai kararın verildiği ve Danimarka'nın Suriye rejimiyle yeniden diplomatik bağ kurar kurmaz sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya oldukları vurgulanmıştı.

AB GÖNÜLLÜ GERİ DÖNÜŞLERİ ARTIRMAK İSTİYOR

AB Komisyonu'nun kabul ettiği “sığınmacıların geldikleri ülkelere geri dönmesi ve ülkelerine yeniden entegrasyonu” hakkındaki yeni strateji, sığınma amacıyla gelen ancak başvuruları kabul edilmeyen kişilerin Avrupa ülkelerinden ve transit ülkelerden geldikleri ülkelere istekleri dahilinde gönderilmesi için özellikle üçüncü ülkelerle işbirliği öngörüyor.

Gönüllü ve hızlı geri dönüşler için destekleme programları, AB üyesi olmayan ülkelerle “karşılıklı çıkara dayalı işbirlikleri”, üçüncü ülkelerle yeni geri kabul anlaşmaları yapılması, geri kabul söz konusu olduğunda bazı ülkelerle vize anlaşmalarının yeniden değerlendirilmesi gibi konular yeni strateji kapsamında bulunuyor.

Stratejide, gönüllü geri dönüşler için kişilerin kendi ülkelerine yeniden entegrasyonunu destekleyecek teşviklere yer verilmesi, ayrıca AB'nin sınırlarından sorumlu kurumu Frontex'in geri dönüşlerden sorumlu olması isteniyor.

Gönüllü geri dönüşlerin zorla geri göndermelerden daha ucuza mal olduğunu vurgulayan AB yetkilileri, zorla geri göndermelerin kişi başına 3 bin 413 euro, gönüllü dönüşlerin ise 560 euro tuttuğunu belirtiyor.

2019 verilerine göre, AB ülkelerinde bulunan yaklaşık 500 bin sığınmacı ülkelerine geri dönmeleri için tebligat aldı. Bu kişilerin sadece 142 bini ülkelerine döndü.