İtalya Kupası Juventus’un

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İtalya Kupası finalinde Juventus, Atalanta'yı 2-1 mağlup ederek tarihinde 14’üncü kez kupaya ulaştı. Atalanta ise tarihinde 4’üncü kez bu kupada final kaybetti.

Juventus finalde Atalanta ile karşı karşıya geldi. Siyah Beyazlılar, Dejan Kulusevski (31) ve Federico Chiesa'nın (73) golleriyle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Atalanta'da Ruslan Malinovskiy 41’inci dakikada takımının tek sayısını kaydederken; Rafael Toloi, 88’inci dakikada takımını 10 kişi bıraktı.

Juventus, 14’üncü kez İtalya Kupası'nı müzesine götürdü. En yakın rakibine 5 fark atan Siyah Beyazlılar'da teknik direktör Andrea Pirlo, Luis Monti, Carlo Parola ve Dino Zoff'un ardından İtalya Kupası'nı oyuncu ve direktörü olarak kazanan 4’üncü isim oldu.

Takımdan bu sezon ayrılacak kaleci 43 yaşındaki Gianluigi Buffon ise İtalya Kupası'nı 1990'lar, 2010'lar ve 2020'de kazandı. Tecrübeli futbol, 3 ayrı 10 yılda kupa sevinci yaşadı.