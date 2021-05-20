İstanbul'da ABD Başkonsolosluğu yakınında DAİŞ operasyonu

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında Sarıyer, Esenyurt, Maltepe ve Başakşehir'in de bulunduğu 10 ilçede DAİŞ'e yönelik operasyon yaptı.

Yapılan istihbari çalışmaların ardından belirlenen 20 adrese saat 06.00 sıralarında eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyona Özel Harekat Polisleri de destek verdi.

Baskın yapılan adreslerden biri ABD'nin Sarıyer'de bulunan başkonsolosluğuna yaklaşık 500 metre mesafede bulunan İstinye Mahallesi oldu. 4 katlı binanın 4’üncü katına giren ekipler evde bulunan bir kişiyi gözaltına aldı.

Operasyon yapılan adreslerden biri de Başakşehir'e bağlı Güvercintepe Mahallesi'nde bulunan bir gecekondu oldu.

Yapılan baskında evde bulunan bir kişi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. (Kaynak: Ajanslar)