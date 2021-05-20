Hamas yetkilisi: Ateşkes çabaları 1-2 gün içerisinde başarıya ulaşacak

HABER MERKEZİ

Lübnan'da yayın yapan TV kanalı al-Mayadeen'e yaptığı açıklamada Hamas'ın üst düzey yöneticilerinden Moussa AbuMarzouk, 1-2 gün içerisinde karşılıklı anlaşma temelinde bir ateşkesin sağlanmasını beklediğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek ateşkes yolunda gerilimin azaltılması çağrısında bulundu. Bu, İsrail ile Filistin arasında son gerilim başladıktan sonra iki lider arasındaki dördüncü görüşme oldu.

Telefon görüşmesinin ardından Netanyahu ise askeri operasyonlara ilişkin kararlılıklarını dile getirdi.

Netanyahu, Twitter hesabından paylaştığı bir videoda, "Filistinli militanlara karşı operasyonların devam edeceğini" söyledi.

Reuters'a konuşan Mısırlı bir güvenlik kaynağı da arabulucuların yardımıyla tarafların prensipte ateşkesi kabul ettiklerini, ancak ayrıntıların hala gizlice müzakere edildiğini söyledi.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu da Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Elçisi Tor Wennesland'ın Katar'da Hamas şefi İsmail Haniyeh ile görüştüğünü aktardı.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmelere rağmen İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırıları da, Filistin'den İsrail'e roketler atılmaya devam etti.

İsrail'in gece yarısı Gazze'ye yönelik hava saldırılarında iki ev yıkıldı. Sağlık yetkilileri saldırılarda 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusu Çarşamba akşamı yaptığı açıklamada, Hamas'a ait çok namlulu roket fırlatma sahaları ve hava savunma tesislerinin hedef alındığını söyledi.

Perşembe gününün ilk saatlerinde de İsrail'in Beersheba ve Gazze sınırındaki bölgelerde roket sirenleri çaldı. Hasar ve can kaybı bildirilmedi.

10 Mayıs'tan bu yana süren gerilimde, Filistinli yetkililerin açıklamalarına göre toplamda en az 227 kişi İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybetti.

İsrail ise Filistin'den kendilerine atılan roketler neticesinde 12 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.