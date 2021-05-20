Kerkük’te DAİŞ operasyonu

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Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayınlanan açıklamada, Kerkük kent merkezi ve kentin güneyinde DAİŞ mensuplarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiği duyuruldu.

Kentin güneyindeki kırsal bölgede 3 ve kent merkezinde de 3 DAİŞ mensubunun yakalandığı aktarıldı.

Yapılan ilk sorguda DAİŞ mensupları olduklarını kabul eden terör mensuplarının mahkemeye sevk edildikleri vurgulandı.

Terör örgütü DAİŞ, 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak’ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.