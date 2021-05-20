Leonardo DiCaprio’dan Galapagos Adaları için 43 milyon dolar bağış

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Hollywood yıldızı Leonardo DiCaprio, Galapagos Adaları’nda geniş çaplı koruma çalışmalarına 43 milyon dolar bağışlayacağını açıkladı.

DiCaprio, “Galapagos Adaları’nı ziyaret ettiğimde, Ekvador’da gece gündüz gezegenimizin en yeri doldurulamaz yerlerinden birini korumak için çalışan Paula Castaño ve diğer çevreci kahramanlarla tanıştım. Bütün dünyada vahşi hayat yok oluyor. Vahşi yerlerin dörtte üçünü harap ettik ve 1 milyondan fazla türü yok olmanın eşiğine getirdik. Dünya’nın geriye kalan vahşi alanlarının yarısından fazlası, eğer kararlı bir biçimde harekete geçmezsek, gelecek birkaç on yılda yok olacak” dedi.

Çevre korumacılar ve Leonardo DiCaprio, Galapagos Ulusal Park Müdürlüğü, Ada Koruması ve yerel topluluklar tarafından bu yıl kurulan Re:wild örgütü, bütün Galapagos Adaları’nın yanı sıra Latin Amerika’daki bütün Pasifik takımadalarında vahşi hayatın yeniden canlandırılmasını amaçlıyor.

Bağışlanacak olan 43 milyon dolar, 54 soyu tükenme tehlikesi içindeki türe ev sahipliği yapan Floreana Adası'nı düzenlemek ve Charles Darwin’in tarif ettiği ilk alaycı kuş olan Floreana alaycı kuşu dahil 13 yerel olarak soyu tükenmiş türü tekrar adaya getirmek için kullanılacak.

Ayrıca pembe iguanaların soyunun tükenmesini önlemek ve Galapagos’un deniz kaynaklarını insanların eko turizminin etkilerinden korumak için önlemler alınacak.

Ekvador Çevre ve Su Bakanı Marcelo Mata Guerrero Dicaprio'nun bağışına değinerek, “Teknik, toplumsal ve finansal yenilikleri kullanan ortaklıklar gezegenimize sağlığını yeniden kazandırmak için ihtiyaç duyduğumuz şeyler” dedi.