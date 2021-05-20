Politika

Kerkük’te DAİŞ’in tünel ve sığınakları bulundu

Kerkük’te tespit edilen DAİŞ’e ait sığınak ve tünellerin imha edildiği bildirildi.
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KERKÜK (K24)

Irak Güvenlik İletişim Hücresi’nden yapılan açıklamada, Kerkük Ortak Operasyonlar Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonlarda DAİŞ’e ait 9 sığınak, 3 tünel, 15 bomba düzeneği bulunarak imha edildi, 127 roket ile 2 motosiklet de ele geçirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tahsin Xefaci, DAİŞ’lilerin Kerkük’ün bazı bölgelerinde yeniden örgütlenmeye çalıştığını açıkladı.

Öte yandan Irak istihbaratı, Kerkük’te 6 DAİŞ’linin yakalandığını bildirdi. Yakalanan DAİŞ’lilerden birinin örgütün Kerkük lojistik sorumlusu olduğu, birinin Spyker Katliamı zanlılarından olduğu, birinin de örgütün akaryakıt sorumlusu olduğu kaydedildi.

Dün Irak ordusu ve polisi Haşdi Şabi milisleriyle birlikte Kerkük’te kapsamlı bir operasyon düzenlemişti.

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