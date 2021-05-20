Irak Savunma Bakanı, Peşmerge'yle yapılan anlaşmayı görüşmek üzere Kerkük’te

KERKÜK (K24)

K24 Kerkük muhabiri, Irak Savunma Bakanı Cuma İnad’ın Kerkük’te askeri ve idari yetkilileriyle bir araya geldiğini aktardı.

Toplantıda, bölgedeki güvenlik boşluğunun doldurulması için Peşmerge Güçleri’yle yapılan anlaşmanın uygulanması konusunun ele alındığı öğrenildi.

Bir süre önce Peşmerge Bakanlığı ile Irak Savunma Bakanlığı, Kürdistan Bölgesi idaresi dışında kalan Kürdistani bölgelerdeki güvenlik boşluğunun doldurulması için anlaşma imzalamıştı. Konuyla ilgili birkaç ortak merkez ve komisyonun kurulması kararlaştırılmıştı.

Dün Diyala vilayeti sınırlarında karar uygulama aşamasına geçti ve ortak bir oda kuruldu.

K24 muhabiri, Irak Savunma Bakanı’nın bugünkü toplantıda, Peşmerge’nin Kerkük’teki görevleriyle ilgili bilgi vereceğini ve önümüzdeki haftanın başında Peşmerge ile Irak ordusunun ortak komisyon kuracağını aktardı.