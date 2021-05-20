Hollanda ve İngiltere’den Peşmerge Bakanlığı’na destek

ERBİL (K24)

K24’e konuşan Hollanda Erbil Başkonsolosluğu Askeri Danışmanı Albay Jan ten Hove, Peşmerge Bakanlığı’ndaki reform sürecini yakından takip ettiklerini belirtti.

Albay Jan ten Hove, Peşmerge Güçleri 70 ve 80 Birliklerine önerilerde bulunacaklarını ve bu önerilerin kabul edilmesi halinde Peşmerge’nin sorunlarının büyük kısmının çözüleceğini kaydetti.

İngiltere’yle birlikte Peşmerge’nin reform sürecinde yer aldıklarını belirten Albay Hove, “Peşmerge Güçleri’nin birleştirilmesi, ve reform sürecinin gözlemi için koordinasyon merkezi kurmuş durumdayız” dedi.

Hove, hem 70 ve 80 Birliklerine hem de iki siyasi tarafa (KDP ve KYB) tartışmaları için önerilerini sunduklarını dile getirdi.