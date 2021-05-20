Türkiye’den 60 milyon doz Alman aşısı için anlaşma

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ABD'li Pfizer ve Alman BioNTech birlikte geliştirdikleri Covid-19 aşısının 60 milyon dozunu Türkiye'ye göndermek için Türkiye Sağlık Bakanlığı ile anlaşma imzaladıklarını duyurdu.

Anlaşmada ayrıca 30 milyon opsiyonel doz aşı için de mutabakata varıldığı belirtildi.

Söz konusu anlaşma, Türkiye'nin bu yıl aldığı Pfizer/BioNtech aşılarının toplam doz miktarını 120 milyona çıkaracak.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, "Amacımız, pandeminin sonlanması için dünyanın her yerine mümkün olduğunca çok aşı sağlamak Türkiye'nin aşı çabalarını desteklediğimiz ve bize güvendikleri için minnettarız" dedi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu hafta yaptığı açıklamada, 10 milyon doz Sinovac, sonbahara kadar ise 90 milyon doz BioNTech aşısının geleceğini söylemişti.

Koca, aynı zamanda aşı takviminin planlandığı gibi ilerlemesi durumunda Türkiye'de toplumsal bağışıklığın yaz ortasında yakalanabileceğini belirtmişti.