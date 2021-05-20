Başbakan ve BM Temsilcisi’nden anayasal çözüm vurgusu

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ın durumu ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkiler ele alındı.

Taraflar, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasanın uygulanmasıyla çözülebileceğinin altını çizdi.

BM’nin sorunların çözümündeki olumlu rolüne vurgu yapılan görüşmede ayrıca, Irak’ta yapılması planlanan parlamento seçimleri ve DAİŞ’le mücadeleyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.