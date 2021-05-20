Politika

Başbakan ve BM Temsilcisi’nden anayasal çözüm vurgusu

Başbakan Mesrur Barzani ve BM Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Plasschaert, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasal temelde çözümüne vurgu yaptı.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
Jeanine Hennis-Plasschaert ve Mesrur Barzani
Jeanine Hennis-Plasschaert ve Mesrur Barzani
kürdistan Mesrur Barzani Jeanine Hennis-Plasschaert görüşme

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Irak Özel Temsilcisi Jeanine Hennis-Plasschaert bir araya geldi.

Görüşmede Irak’ın durumu ve Kürdistan Bölgesi ile federal hükümet arasındaki ilişkiler ele alındı.

Taraflar, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların anayasanın uygulanmasıyla çözülebileceğinin altını çizdi.

BM’nin sorunların çözümündeki olumlu rolüne vurgu yapılan görüşmede ayrıca, Irak’ta yapılması planlanan parlamento seçimleri ve DAİŞ’le mücadeleyle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Her Hakkı Saklıdır
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar