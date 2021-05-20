Hakkari Barosu: 2 sivilin vurulduğu yere gideceğiz

HAKKARİ (K24)

Hakkari'nin Derecik ilçesinin Kürdistan Bölgesi sınırında iki gün önce Şahap Şendul (23) ve Celil Ekinci (17) isimli iki sivil Türk askerleri tarafından açılan ateşte yaralanmıştı.

Kaynaklar, sınır ticareti yapan Şahap Şendul ve Celil Ekinci’nin, 18 Mayıs günü saat 07.20 sıralarında Türk askerleri tarafından uyarı yapılmadan saldırıya uğradığını belirtti.

Edinilen bilgiye göre, Kürdistan Bölgesi'ndeki bir hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Ekinci’nin durumu ciddiyetini koruyor.

Konuyla ilgili K24’e konuşan Hakkari Baro Başkanı Ergin Canan, “Olayı netleştirmek için Derecik ilçesine gideceğiz. Aileler ve ilçe yetkilileriyle görüşme yaptıktan sonra açıklama yapacağız” dedi.

Canan ayrıca, ailelerin Hakkari Valiliği’ne ulaştığını ve Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu aracılığıyla çocuklarını getirmek istediklerini söyledi.

Öte yandan Diyarbakır Barosu Başkanı Nahit Eren de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Hakkari’nin Derecik ilçesine bağlı Samanlı köyünün Çemekûrk (Derindere) mevkiinde, 18/05/2021 tarihinde Celil Ekinci (17) ve Şahap Şendul (21) isimli yurttaşlar güvenlik güçleri tarafından kaçakçı oldukları gerekçesiyle ve uyarıda bulunulmaksızın yaralanmışlardır” ifadelerini kullandı.