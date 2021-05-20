Mazlum Abdi: Özerk Yönetim aldığı kararlarda şeffaf olmalı

HABER MERKEZİ

Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Genel Komutanı Mazlum Abdi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Özerk Yönetim’in akaryakıt fiyatlarındaki zam kararını değerlendirdi.

Mazlum Abdi, “Özerk Yönetim ile halk arasında son birkaç günde gördüğümüz yapıcı işbirliği, daha iyi bir gelecek inşa etme konusunda doğru yolda olduğumuzu gösteriyor” dedi.

Özerk Yönetim’in elektrik, su, sağlık ve eğitim gibi acil ihtiyaçlara odaklanmaya çalıştığını söyleyen Abdi, “Bunu anlıyoruz, ancak alınan kararlar konusunda şeffaf olunması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Abdi, protestocuların dikkatli olması gerektiğini belirterek, “İstikrarı bozmak isteyen hücrelere karşı halkımızı uyarıyoruz” diye konuştu.

Önceki gün Özerk Yönetim'in 119 sayılı kararla akaryakıtta zam uygulaması üzerine Kamışlo merkezde ve çeşitli belde ve köylerde gösteriler düzenlenmiş ve halk tepki göstermişti.

Gelen eleştiriler üzerine Özerk Yönetim Yürütme Konseyi Eş Başkanlığı, Rojava’da ve Özerk Yönetim’in kontrol ettiği bölgelerdeki akaryakıt zammı kararını bozan bir açıklama yayımlamıştı.

Açıklamada, yeni karar alınana kadar akaryakıt alım - satım fiyatlarının 17 Mayıs’tan önceki fiyatlarla aynı olacağı ifade edilmişti.