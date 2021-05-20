Başkan Barzani Iraklı valiyi kabul etti

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Selahaddin’deki ofisinde Irak’ın Divaniye vilayetinin valisi Zehir el-Şalan’ı kabul etti.

Irak’taki siyasi gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, Divaniye ve Irak’ın diğer vilayetlerindeki halkın yaşam koşulları da ele alındı.

Görüşmede, Kürdistan halkıyla Irak’ın güney vilayetlerindeki halk arasındaki tarihi ilişkilere vurgu yapıldı.

Divaniye Valisi Zehir El-Şalan görüşmede, Kürdistan Bölgesi’ndeki gelişmişlikten övgüyle söz ederek, Divaniye vilayetinin Kürdistan Bölgesi’nin tecrübesinden yararlanmak istediğini ifade etti.