Rapor: Dünyada yerinden edilenlerin sayısı 55 milyona ulaştı

HABER MERKEZİ

Norveç Göçmen Konseyi’nin de hazırlanmasına katkı verdiği Yerinden Edilenleri İzleme Merkezi’nin (IDMC) raporunda şu anda dünyanın dört bir yanında yerinden edildiği için ülke içinde evinden uzakta yaşamak zorunda kalanların sayısının 55 milyona ulaştığı bildirildi.

IDMC Direktörü Alexandra Bilak, AFP’ye yaptığı açıklamada, "Son bir yıl içinde ülke içinde yerinden edilenlerin sayısında eşi benzeri görülmemiş bir artış yaşandı” diyerek durumun ciddiyetini özetledi.

Bilak, Covid-19 salgının bütün dünyayı derinden sarstığı bir dönemde, yerlerinden edilenlerin sayısındaki ciddi artışın ayrı bir endişe kaynadığı olduğunu vurguladı.

Rapor, geçen yıl ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kalanların dörtte üçünün olağanüstü hava koşullarına bağlı doğal felaketler yüzünden buna zorlandığını ortaya koydu.

Çatışma ve şiddet yüzünden geçen yıl ülke içinde evlerini terk etmek zorunda kalanların sayısı yaklaşık 10 milyonu buldu.

Yine aynı raporda, yerlerinden edilerek yurt dışına kaçmak zorunda kalanların sayısının 26 milyona ulaştığı bildirildi.