Kuzey Akımı-2 üzerindeki ABD yaptırımları kalktı

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WDR’a konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Joe Biden yönetiminin Rusya'nın (Kuzey Akımı 2) doğal gaz boru hattı projesinin arkasındaki şirkete yönelik yaptırımlardan feragat etmesi sonrasında Almanya ve ABD'nin ekonomik bağlarını yoğunlaştırma görüşmelerinde bulunduğunu söyledi.

Merkel, “Başkan Biden, başta farklı görüşlere sahip olduğumuz ancak şimdi Rusya ile ilgili gerekli ortak noktaların neler olduğu hakkında daha fazla konuşacağımız Kuzey Akımı 2 ihtilafı konusunda bize biraz daha yaklaştı” dedi.

Angela Merkel, “Birçok alanda birbirimizle görüşüyoruz. İkili görüşmelerde de bulunuyoruz, özellikle de ekonomik işbirliğimizi yoğunlaştırma konusunda” ifadelerinde kullandı.

ABD, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump döneminde kötüleşen ilişkilerin ardından Almanya ile bağları yeniden kurmaya çalışırken Biden yönetimi, bu hafta başlarında Kuzey Akımı 2 AG şirketi ve onun CEO'su üzerindeki yaptırımlardan vazgeçtiğini duyurdu.

Gazprom ve Batılı ortakları, Baltık Denizi'nin altından doğal gaz göndermek için boru hattını bitirmek adına çalışmaya devam ediyor.

Şu anda yaklaşık yüzde 95'i tamamlanan proje, Ukrayna'yı bay pas edecek ve bu ülkeyi karlı transit ücretlerinden mahrum bırakacak. Bu da Ukrayna'nın Rusya ile mücadelesini bir ölçüde baltalamış olacak.