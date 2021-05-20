Kürdistan Bölgesi’nde Covid-19 salgınında son durum

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte 649 kişide Covid-19 tespit edildi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 9 bin 92 Covid-19 testi yapılırken, 649 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 849 kişi sağlığına kavuşurken, 11 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 777 bin 709 Covid-19 testi yapılırken, 163 bin 666 kişide Covid-19 görüldü.

Şimdiye kadar 147 bin 407 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 195 kişi yaşamını yitirdi.

12 bin 64 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.