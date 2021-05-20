Koca: Vaka sayısı 10 binin altına indi

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Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Coronavirüs Bilim Kurulu’nun ardından basın toplantısı düzenledi.

Yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınındaki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Koca, “Kapanma döneminden sonra ilk Bilim Kurulu toplantısını yaptık. Bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayısı 10 binin altına indi. Özellikle kapanma dönemi sonrası bugün uzun bir aradan sonra günlük vaka sayımız 10 binin altına düştü. Bu düşüşün bundan sonra da devam edeceğini öngörüyoruz. Bugün Bilim Kurulumuza katılan önemli bir misafirimiz var” dedi.

Koca, “Küresel salgında salgını durdurmak için en önemli silah olan aşıyı ilk geliştiren bilim insanlarımız Doktor Uğur Şahin ve Özlem Türeci hocamız da bizimle beraberlerdi” ifadelerini kullandı.