3 Avrupa ülkesinde coronavirüste son durum nedir?

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Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 141 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı 108 bin 210'a çıktı.

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 19 bin 50 artışla 5 milyon 917 bin 397'ye yükseldi. Covid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı yüzde 4,5'e düştü.

Hastanelerde 3 bin 862'si yoğun bakımda olmak üzere 21 bin 347 kişinin tedavisi devam ediyor. Yoğun bakımda bulunanların sayısı uzun aradan sonra ilk kez 4 binin altına geriledi.

Fransa Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 21 milyon 555 bin 516'ya çıktı, bunlardan 9 milyon 260 bin 992'sine ikinci doz uygulandı.

Öte yandan Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, yaptığı açıklamada, Covid-19'un yeni varyantlarının ortaya çıkmaması halinde kasım veya aralık ayında salgını geride bırakabileceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un daha önce kısıtlamaların hafifletilmesine ilişkin açıkladığı 4 aşamalı planın ikinci aşamasına geçilmişti.

İTALYA

İtalya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 251 bin 37 testte 5 bin 741 kişiye Covid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 178 bin 261'e ulaştı.

Ülkede aktif Covid-19 hasta sayısı 299 bin 486'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1544'e geriledi.

İtalya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak 124 bin 810'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 816 artışla 3 milyon 753 bin 965'e ulaştı.

Covid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 29 milyon 35 bin 337 oldu. Aşılananların 9 milyon 336 bin 290'ını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

İSPANYA

İspanya Sağlık Bakanlığının güncellediği verilere göre, ülke genelinde her 100 bin kişide tespit edilen vaka sayısı 139'a kadar geriledi.

Ülkede dünden bugüne kaydedilen 33 artışla can kaybı 79 bin 601'ye, vaka sayısı da 5 bin 733 artışla 3 milyon 631 bin 661'e ulaştı. Ülkede Covid-19'dan günlük ölü sayısı son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Vaka sayılarında düşüşün devam ettiği İspanya'da son 8 gündür Covid-19'dan günlük ölüm sayıları 100'ün altında açıklanıyor.

Mevcut durumda Bask bölgesi dışında ülkede yüksek riskli bölge bulunmuyor.

Bakanlık mevcut durumda 5 bin 950 Covid-19 hastasının hastanelerde tedavi gördüğünü ve bunlardan 1690'ının yoğun bakımda olduğunu duyurdu.

Hükümet, Covid-19'dan dolayı ülke genelinde 7 aydır uygulanan, serbest dolaşım kısıtlaması ve gece sokağa çıkma yasağını içeren olağanüstü hali 9 Mayıs'ta sonlandırmıştı.

Günde 600 bin dozdan fazla Covid-19 aşısının yapıldığı İspanya'da nüfusun yüzde 16,2'sinin aşılama süreci tamamlandı.