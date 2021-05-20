Musul’da DAİŞ’e operasyon: 6 kişi yakalandı

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Irak Güvenlik Medya Ağı tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Musul'un batısında terör örgütü DAİŞ’e yönelik operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada operasyon sonucu ikisi Suriye uyruklu 6 teröristin yakalandığı aktarıldı.

Terör örgütü DAİŞ, 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Dönemin Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de DAİŞ’e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak’ın DAİŞ’ten temizlenmesinin üzerinden yaklaşık 4 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde örgütün saldırıları sürüyor.