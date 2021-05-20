İsrail ateşkesi onayladı

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İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.

İsrail merkezli Kanal 12, İsrail güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkese gidilmesini kabul ettiğini öne sürdü.

Filistinli grupların Gazze'den İsrail topraklarına yönelik roket saldırıları ve İsrail'e ait savaş uçaklarının hava saldırıları sürerken İsrail basını, ateşkese ilişkin yeni bir iddia ortaya attı.

Kanal 12'nin iddiasına göre güvenlik kabinesi, düzenlediği toplantı sonucunda gerilimin sonlandırılması ve ateşkese gidilmesi yönünde karar aldı.

Kanal, ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bilgisini verdi.

​Reuters'a konuşan bir Hamas yetkilisi de ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bilgisini doğruladı.

İsrail basınında çıkan haberlerde, yerel saatle 19.00'da toplanan güvenlik kabinesinin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı.

Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.