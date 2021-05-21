Kerkük’te protesto: Halka hizmet sağlanmıyor

KERKÜK (K24)

Kerkük’teki göstericiler, dayatmayla atanmış kent yönetiminin kendilerini hizmetsiz bıraktığını ve işsizlik oranının arttığını belirterek protesto gösterisi düzenledi.

Göstericiler, Kerkük’teki yönetimin Kürt mahallelerine hizmet götürmediğini söyledi.

Kerkük’teki durum şehir halkını endişelendiriyor. Kentin 600 milyar dinarlık bütçesi olmasına rağmen tüm sokaklar çöplerle dolu ve hizmet sağlanmıyor.

Öte yandan Kürt mahalleleri bütçeden de mahrum bırakıldı.

Şehrin yönetimi kötüleşen durumdan dolayı Bağdat’ı sorumlu tutsa da Kerküklüler kent idaresinin ve yerel makamların bundan sorumlu olduğunu vurguluyor.

Göstericilerden Heval Dara, “Kerkük en sorunlu şehir. Yaklaşık 4 yıldır kentin yönetimi burayı başarısız yönetiyor” ifadelerini kullandı.

16 Ekim 2017’de Kerkük’ün Irak ordusu ve Haşdi Şabi milislerince ele geçirilmesinin ardından dönemin Başbakanı Haydar Abadi tarafından Kerkük Valisi Necmeddin Kerim’in görevden alınmış ve yerine Vali Yardımcısı Rakan Cuburi atanmıştı.

Bu gelişmenin ardından Kerkük’te Kürtlerin aleyhine kararlar alınmaya başlandı.