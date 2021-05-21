SPD’den Kürt milletvekiline önemli görev

ALMANYA (K24)

2008 yılından bu yana Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nde (SPD) siyaset yapan Kürt siyasetçi Serdar Yüksel, partinin Bochum sorumlusu oldu.

1973 yılında doğan ve göçmen bir Kürt ailesinin çocuğu olan Serdar Yüksel, SPD’den milletvekili olmuştu.

1994 yılında Sağlık Bilimleri bölümünden mezunu olan Serdar Yüksel, daha önce bir hastanede hasta bakıcı olarak da çalışmıştı.

Göçmenlerle ilgili birçok hizmette bulunan Serdar Yüksel, uluslararası yardım kuruluşlarının Kürdistan Bölgesi vatandaşlarına yönelik faaliyetlerine de katılıyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) Eyalet Meclisinde SPD’den milletvekili olarak görevine devam eden Serdar Yüksel, Kürdistanlılara yönelik yardım faaliyetlerine devam ediyor.

2018 yılında kalp krizi geçiren aşırı sağcı parti AfD'li milletvekili asistanının hayatını kurtaran Kürt milletvekili Serdar Yüksel, ülkede kahraman ilan edilmişti.

Serdar Yüksel, "Ben kahraman değilim, sadece insanlık görevimi yaptım" ifadelerini kullanmıştı.