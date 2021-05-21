HABER MERKEZİ

Tesla CEO'su Elon Musk’ın Bitcoin ile ilgili açıklamaları ve Çin’in finansal kuruluşlara kripto para işlemi gerçekleştirme yasağından sonra düşüş eğilimine giren Bitcoin, son 10 günde 20 bin dolara yakın değer kaybetti.

Mayıs ayında 59 bin dolara kadar yükselen Bitcoin, düşüş dalgasıyla beraber yüzde 30’dan fazla değer kaybına uğradıktan sonra üç gündür 40 bin dolar sınırında dalgalı bir seyir izliyor.

Herhangi bir varlığın aşırı alınmış ya da aşırı satılmış olduğunu anlamak için kullanılan 14 günlük görece güç endeksi göstergesi Bitcoin’in şu an için aşırı satılmış durumda olduğuna işaret ediyor.

Bitcoin’in 200 günlük hareketli ortalaması ise şu an tam 40 bin dolar seviyesinde bir destek oluştururken, 50 günlük ortalama 100 günlüğü aşağı doğru kesmeye doğru ilerliyor.