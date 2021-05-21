Politika

Kızılhaç: Asya’da Covid-19 vaka sayılarında patlama yaşanıyor

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Asya'da son iki haftada yeni tip coronavirüs (Covid-19) vaka sayılarında patlama yaşandığı uyarısında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, Asya'da Covid-19 vaka sayılarında patlama yaşandığını belirterek, vaka sayılarındaki tırmanışın ülkelerin sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdiğine dikkat çekti.

Uluslararası Kızılhaç Federasyonu, son iki haftada Asya kıtasında 5,9 milyon yeni vaka kaydedildiğini, bunun Kuzey Amerika, Güney Amerika, Avrupa ve Afrika'nın toplamından fazla olduğunu açıkladı.

Vaka sayılarındaki tırmanışın ülkelerin sağlık sistemlerini çökme noktasına getirdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, dünyada enfeksiyon oranlarını en hızlı ikiye katlayan 10 ülkeden 7'sinin, Asya ve Pasifik bölgesinde olduğu vurgulandı.

Örgüt bölgeye daha fazla tıbbi araç ve malzeme, koruyucu ekipman ve aşılara acil erişim desteği sağlanması çağrısı yaptı.

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