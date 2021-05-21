Politika

Anket: İşte liderlerin oy oranlarında son durum!

MetroPOLL tarafından yapılan ankete göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, Recep Tayyip Erdoğan'dan daha fazla oy alıyor.
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türkiye Recep Tayyip Erdoğan Kemal Kılıçdaroğlu Meral Akşener Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu

HABER MERKEZİ

MetroPOLL Araştırma Şirketi'nin kurucusu Özer Sencar, nisan ayında gerçekleştirdikleri anketten bazı detaylar paylaştı.

Araştırma, Türkiye genelinde NUTS 2 sistemine göre 26 bölgeyi esas alan 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemi ile 16-21 Nisan 2021 tarihleri arasında toplam 1752 kişi ile yapıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konduğu ankette katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa hangi adaya oy verirsiniz" sorusu yöneltildi.

Bahsi geçen dört kişinin arasında Erdoğan'ın gerisinde kalan tek isim, CHP lideri Kılıçdaroğlu oldu. Sencar'ın aktardığına göre anketin sonucu şu şekilde belirlendi:

Erdoğan yüzde 38,8 - İmamoğlu yüzde 49,7

Erdoğan yüzde 37,5 - Yavaş yüzde 49,4

Erdoğan yüzde 38,5 - Akşener yüzde 42,5

Erdoğan yüzde 42,5 - Kılıçdaroğlu yüzde 39,7

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