Netanyahu: Yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz

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Ateşkes kararının ardından ilk kez açıklama yapan Netanyahu, “İsrail'in Gazze'ye yönelik son operasyonu Hamas'a ağır zarar verdirmekte başarıya ulaşmıştır” ifadelerini kullandı.

“İsrail, Hamas ile denklemi değiştirdi” diyen Netanyahu, “Henüz her şey halk ve Hamas tarafından bilinmemekle birlikte tüm başarılar zamanla ortaya çıkacaktır. Cesur ve yeni şeyler yaptığımızı söyleyebilirim; karadan işgal yapmak gerekli olsaydı, bunu yapardık, ama hedefe daha güvenli yollarla ulaşabileceğimizi düşündüm” şeklinde konuştu.

Netanyahu, “Gazze'den yeni roket saldırısı yapılırsa, güçlü şekilde yanıt vereceğiz” dedi

İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin gece saat 02.00'de başlayacağı bildirilmişti.