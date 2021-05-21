Rusya’dan Hindistan’a 5 milyar dolarlık S-400 satışı

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Interfax haber ajansının paylaştığı bilgiye göre Hindistan'ın 2018 yılında Rusya ile yaptığı 5 milyar dolarlık anlaşma 2021'de hayata geçmiş olacak.

Bir süredir ABD Hindistan'ı Rus füzelerini almaması için uyarıyordu ve Hindistan da bu nedenle alımı gerçekleştirmiyordu. Washington'ın Rusya yaptırımları çerçevesinde şimdi Yeni Delhi'yi de hedef alabileceği konuşuluyor.

Türkiye de S-400 füzesi almış ve ABD başta olmak üzere NATO üyelerinin tepkisini çekmişti.