Yanlışlıkla fişi çekince bin doz aşı bozuldu

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Sağlık Bakanı Alimkadir Beyşenaliyev'in yaptığı açıklamada olayın geçen nisanda yaşandığı ve bozulan aşıların Rusya'nın insani yardım çerçevesinde gönderdiği 20 bin aşının bir bölümü olduğu belirtildi.

Aşılama kampanyasının geçen martta başladığı ülkede hükümet yeterince hızlı aşılama yapılamamasından dolayı sert eleştirilerin hedefi oluyor.

Bunun yanında kampanyanın başlamasından sadece bir ay sonra Sağlık Bakanı televizyona çıkarak Covid-19'a karşı bir ilaç geliştirildiğini açıklamıştı. İnsan için zehirli bir bitki olan boğanotundan (Akonitin kökü) yapılan karışımı kameralar karşısında içen bakan geleneksel yöntemlerle hazırlanan ilacın reklamını yapmıştı. Fakat bu açıklamadan sonra 6 buçuk milyon nüfusa sahip Türki cumhuriyette yeni bir Covid-19 dalgası yaşanmıştı.

Şu anda üçüncü dalganın vurduğu Orta Asya ülkesinde hastanelerdeki doluluk oranları alarm veriyor. Geçen cuma ülkede 100 bin yeni vaka ve bin 735 ölüm açıklandı. Fakat bu resmi verilerin gerçek rakamları işaret etmediği iddia ediliyor.

Sağlık yetkilileri şu ana kadar aşılanan kişi sayısının ise 50 bin olduğunu belirtiyor.