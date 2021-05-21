Yaşam

İran’da deprem

İran'ın güneyindeki Buşehr eyaletinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
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Deprem
Deprem
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HABER MERKEZİ

İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Buşehr eyaletinde yerel saatle 16.22'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Buşehr eyaletine bağlı Gunave ilçesi. 

Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, ilçeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.

Ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

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