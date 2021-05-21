İran’da deprem
HABER MERKEZİ
İran'ın güneyindeki Basra Körfezi'ne kıyısı bulunan Buşehr eyaletinde yerel saatle 16.22'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssünün Buşehr eyaletine bağlı Gunave ilçesi.
Yerin 8 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirilen depremin ardından, ilçeye ilk yardım ekipleri sevk edildi.
Ölü ve yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmezken, hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.