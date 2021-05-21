Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 12 can kaybı

K24 (ERBİL)

Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19’dan 12 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre son 24 saatte 10 bin 301 Covid-19 testi yapılırken, 785 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 882 kişi sağlığına kavuşurken, 12 kişi yaşamını yitirdi.

Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 788 bin 10 Covid-19 testi yapılırken, 164 bin 451 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 148 bin 289 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 207 kişi yaşamını yitirdi.

11 bin 955 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.