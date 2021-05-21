Kürdistan Bölgesi’nde salgın: Son 24 saatte 12 can kaybı
K24 (ERBİL)
Kürdistan Bölgesi’nde son 24 saatte Covid-19’dan 12 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.
Buna göre son 24 saatte 10 bin 301 Covid-19 testi yapılırken, 785 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Son 24 saatte 882 kişi sağlığına kavuşurken, 12 kişi yaşamını yitirdi.
Kürdistan Bölgesi’nde şimdiye kadar 1 milyon 788 bin 10 Covid-19 testi yapılırken, 164 bin 451 kişide Covid-19 tespit edildi.
Şimdiye kadar 148 bin 289 kişi sağlığına kavuşurken, 4 bin 207 kişi yaşamını yitirdi.
11 bin 955 kişinin Covid-19 tedavisi devam ediyor.