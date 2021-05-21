Türkiye’de Covid-19 salgınında son durum

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Türkiye’de son 24 saatte Covid-19’dan 214 kişi yaşamını yitirirken, 9 bin 528 vaka görüldü.

Türkiye Sağlık Bakanlığı yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili son verileri paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 218 bin 846 Covid-19 testi yapılırken, 9 bin 528 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son 24 saatte 8 bin 852 kişi sağlığına kavuşurken, 214 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı 846 olarak açıklandı.

Türkiye’de şimdiye kadar 51 milyon 950 bin 729 Covid-19 testi yapılırken, 5 milyon 169 bin 951 kişide Covid-19 tespit edildi.

Şimdiye kadar 4 milyon 998 bin 639 kişi sağlığına kavuşurken, 45 bin 840 kişi yaşamını yitirdi.