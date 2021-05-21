Çin’den Bitcoin kararı

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Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi, bugün Başbakan Yardımcısı Liu He başkanlığında toplandı.

Toplantıda Çin’in menkul kıymetler piyasasındaki yasa dışı faaliyetlere şiddetle karşı koyacağını ve hisse senedi, tahvil ve forex piyasalarının istikrarını koruyacaklarını söyledi.

Bitcoin madenciliği konusunda sıkı önlemler alacaklarını belirten He, “Finansal riskleri kontrol edip önleyeceğiz” dedi.

Çin Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi de Çin Bitcoin madenciliği ve ticaret faaliyetlerini durduracağını açıkladı.

Çin’in kripto para birimleriyle ile yapılan işlemlere sınırlama getirmesi sonucu Bitcoin, 18 Mayıs günü 24 saatlik süre içerisinde ortalama yüzde 9 değer kaybederek 38 bin 940 dolara gerilemişti.

Bitcoin’in yüzde 40 değer kaybetmesine neden olan bu girişim etkisini bugünkü açıklamayla da sürdürdü. Bitcoin yüzde 10 değer kaybetti.

Çin kripto parayı yasal bir para olarak kabul etmiyor ve bankacılık sistemi kripto parayı ya da bağlantılı hizmetleri kabul etmiyordu. Hükümet 2013’te Bitcoin’i sanal bir mal olarak tanımlayarak bireylerin serbestçe çevrimiçi ticarete katılabilmelerine izin verildiğini duyurdu. Ancak mali düzenleyiciler bankaların ve ödeme şirketlerinin Bitcoin bağlantılı hizmet vermesini yasakladı.