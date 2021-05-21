Meteorolojiden 6 şehir için toz taşınımı uyarısı

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Meteorolojiden yapılan açıklamada, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Suriye kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerinde ve yarın Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ulaşımında ve aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”