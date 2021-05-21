Yaşam

Meteorolojiden 6 şehir için toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü, bazı kentlere Suriye kaynaklı toz uyarısında bulundu.
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HABER MERKEZİ

Meteorolojiden yapılan açıklamada, Urfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde toz taşınımının etkili olacağı belirtildi. 

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Suriye kaynaklı toz taşınımının bu gece saatlerinde ve yarın Şanlıurfa, Mardin, Diyarbakır, Batman, Siirt ve Şırnak çevrelerinde etkisini devam ettirmesi beklenmektedir. Görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ulaşımında ve aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.”

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