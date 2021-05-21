Kerkük ve çevresindeki Araplaştırma girişimlerinin durdurulması bekleniyor

KERKÜK (K24)

Kürdistan Bölgesi idaresindeki Kürdistani bölgelerdeki çiftçilerin sorunları şu ana kadar çözüme kavuşmadı.

16 Ekim 2017’de yaşanan olayların ardından Kerkük ve çevresindeki Kürt çiftçiler Araplaştırma ve tarım alanlarının işgaliyle karşı karşıya kaldı. Kürt çiftçiler bu süreçte büyük zarar gördü.

Araplaştırma girişimlerine Irak hükümetinin kararıyla son verilirken, kararın henüz uygunlamaya başlamamış olması ve tehditlerin devam etmesinden şikayet ediliyor.

Irak Parlamentosu’ndaki Kürdistani Bölgelerdeki Durumu Normalleştirme Komisyonu Üyesi Şaxewan Abdullah, söz konusu bölgelerdeki durumun normalleşmesi için etkili adımların atılmadığını ifade etti.

Kürdistani Bölgelerdeki Durumu Normalleştirme Komisyonu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Irak Özel Temsilcisi ve Iraklı taraflarla yaptığı toplantıda, bu bölgelerdeki durumun hızlı bir şekilde normale dönmesi ve Kürt çiftçilere ait arazilerin kendilerine verilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

K24'e konuşan Abdullah, bu anlaşmanın somut olarak söz konusu bölgelerdeki durumu çözemeyeceğini ancak toplantının ardından sorunların bir çoğunun çözüme kavuşturulduğunu kaydetti. Abdullah, henüz çözüme kavuşmayan konuların tabu ve arazilerin sahiplerine verilmesi olduğunu ifade etti.

16 Ekim’in ardından Kerkük, Sergeran ve Pelkane’deki çiftçilerin tarım arazileriyle ilgili sorunlar başlamıştı.

Hergün bu bölgelere taşınmış Araplar, Haşdi Şabi başta olmak üzere Irak güçlerinin desteğiyle Kürt çiftiçlerin arazilerini işgal girişiminde bulunuyordu.

Söz konusu bölgelerdeki Kürt çiftçilerin birçoğu ellerindeki tapulara rağmen arazilerini kaybetti.

Ayrıca bu süreçte Kerkük ve çevresindeki Kürtlerin yanı sıra Kürt çiftçilerden köy ve bölgelerini terk etmek zorunda kaldı.