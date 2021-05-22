ABD ve Güney Kore’den işbirliği vurgusu

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ABD Başkanı Joe Biden Beyaz Saray'da Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’i ağırladı.

Oval Ofis'te birebir görüşmenin ardından iki lider, Kuzey Kore'nin nükleer silah programını da içeren geniş bir tartışma için Resmi Yemek Odası’ndaki üst düzey yardımcılarına katıldı.

Moon, Biden’a Kore yarımadasını "tamamen nükleer silahlardan arındırmak ve kalıcı bir barış sağlamak için Güney Kore’nin ABD ile yakın işbirliği içinde çalışacağını" söyledi.

Biden ise, Moon Jae-in ile yaptığı görüşmenin, Kuzey Kore'ye ortak bir yaklaşım da dahil olmak üzere ABD ve Güney Kore'yi bağlayan derin güvenlik ve ekonomik bağları vurguladığını dile getirdi.

Biden ayrıca, Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Sung Kim'in Kuzey Kore özel temsilcisi olarak görev yapacağını açıkladı.

Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in de ABD'nin temsilci atamasını memnuniyetle karşıladığını ve Kuzey Kore'den de bu konuda olumlu bir yanıt almayı beklediğini söyledi.

ABD'nin Kuzey Kore diplomasisini gerçekçi ve pragmatik olarak niteleyen Moon, gerçekleştirilmesi en acil olan görevin, Kore yarımadasının nükleer silahlardan arındırılması olduğunu ifade etti.

İki lider de Kuzey Kore ile diplomatik yollardan çözüm arayışına vurgu yaparken Biden, herhangi bir görüşme öncesi Pyongyang'ın nükleer silahsızlanma taahhüdünde bulunması gerektiğinin altını çizdi.

Biden iki ülkenin yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgınına karşı kapsamlı bir aşı ortaklığı yapacağını duyurdu. Moon, Biden'ın Güney Kore ordu mensuplarına aşı sağlama sözü verdiğini kaydetti. Biden da ABD'nin 550 bin Güney Kore askeri için aşı göndereceklerini açıkladı.

MOON, KAMALA HARRIS'LE DE GÖRÜŞTÜ

Moon güne ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile görüşerek, ABD birliklerini Güney Kore'den çekmekle tehdit eden eski başkan Donald Trump'ı üstü kapalı eleştirdi.

Biden ve ekibinin Covid-19 aşı dağıtımı ve ABD ekonomisindeki çalışmalarına atıfta bulunan Moon, “Dünyanın en başarılı aşı uygulaması ve en hızlı ekonomik iyileşme ile ülkeyi daha iyi inşa ettiği ve Amerika'nın ruhunu yeniden canlandırarak kapsayıcılık ve birliğin yolunu açtığı için Biden-Harris yönetimini kutlarım” diye konuştu.

Kamala Harris de Moon'a kendisinin ve Biden'ın Güney Kore ile birlikte "özgür, açık ve müreffeh bir Hint-Pasifik bölgesi için, baskılarla kısıtlanmamış ve uluslararası kural ve düzene bağlı bir bölge için birlikte çalışacağını söyledi.