Diyarbakırlı erbane ustası: Mesleği sürdüreceğim

DİYARBAKIR (K24)

Diyarbakır Sur ilçesinden Yunus Yoldaş, babasından devraldığı atölyesinde erbane eğitimine devam ederek, yeni nesillerin bu mesleği öğrenmesini istediğini söylüyor.

K24’e konuşan 44 yaşındaki Yunus Yoldaş, “1982’de babam Aşık Zülfi Yoldaş erbane atölyesi açtı ve o günden beri burada erbane yapımı ediyor. Ben de bu mesleği babamdan öğrendim. Babam Haziran 2019 yılında yaşamını yitirdikten sonra erbane yapımını devraldım” diyor.

Atölyede 3 kişi çalıştıklarını dile getiren Yoldaş, “Erbaneye ek olarak bendir ve davul da yapıyoruz” ifadelerini kullanıyor.

Erbane ustası olmak için çok fazla emek ve zaman harcamak gerektiğini belirten Yoldaş, diğer müzik aletlerinde olduğu gibi akorun erbane için de gerekli olduğunu vurguluyor.

Yoldaş, “İyi bir usta bir saat içerisinde erbane yapabilir” diyerek, yaz aylarında erbanenin 3 saat bekletilerek derinin dinlendirildiğini söylüyor.

Kış aylarında erbanenin bir gün boyunca bekletildiğini dile getiren Yunus Yoldaş, “Erbanenin çevresi ceviz ağacından yapılıyor” diyor.

Yoldaş, gücü yettiği kadar bu tarihi ve kültürel mirası sürdürmeye devam edeceğini söyleyerek, atölyeyi genişleteceğini ve yeni nesillere bu mesleği öğretmeye çalışacağını belirtiyor.