Diyarbakır Havalimanı tüm uçuşlara kapatılıyor

HABER MERKEZİ

Diyarbakır Valiliği, yaptığı yazılı açıklama ile havalimanındaki tüm uçuşların kapatılacağını bildirdi.

Yapılan açıklamada, “8’inci Ana Jet Üs Komutanlığı/Diyarbakır Havalimanı ana pisti artan sivil ve askerî uçuşlar nedeniyle meydana gelen bozulmaların onarımı için 24 Mayıs 2021 tarihinde tüm uçuşlara kapatılacaktır” denildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bu konuda Milli Savunma Bakanlığı ve Ulaştırma bakanlığı ile gereken koordinasyon sağlanmıştır. Bu onarımın 30 gün içerisinde tamamlanması hedeflenmektedir. Bu süre zarfında herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için sivil uçuşlar çevre havalimanları olan Batman ve Mardin Havalimanlarına yönlendirilecektir.”

Söz konusu açıklamada, “8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında bulunan unsurlarımız da görevlerin aksamaması için 20 Mayıs 2021 tarihinden itibaren farklı meydanlara intikal ederek görevlerine devam edecektir” dendi.