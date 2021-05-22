HRW: Irak’ta suikast düzenleyenlerin parlamentoda temsilcileri var

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İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) tarafından dün yayımlanan rapora göre, aktivistlere yönelik suikastların arkasında Irak’taki silahlı grupları bulunuyor. Şimdiye kadar 81 suikast girişiminin 34’ünün ölümle sonuçlandığı kaydedildi.

Suikast düzenleyen silahlı grupların parlamentoda temsilcilerinin bulunduğu ve siyasi partilerinin olduğuna işaret edilen raporda, bu partilerin üyelerinin gelecek seçimlerde seçilip hükümette görev alabileceği dolayısıyla suikastçıların yargılanmasının önüne geçileceği ifade edildi.

HRW’ye göre aktivistlere yönelik suikastlar, 2019 Ekim ayında başlayan gösterilerle birlikte baş gösterdi ve suikastların üçte biri Mustafa Kazimi hükümeti döneminde meydana geldi. Soruşturma için bir komisyonun kurulduğu ancak şimdiye kadar herhangi bir sonucun paylaşılmadığı belirtildi.

Raporda, silahlı grupların bu tür faaliyetlerine devam ettiği ve hiçbir şeyden çekinmedikleri vurgulandı.